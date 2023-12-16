Силовой слэм-данк звезды утвердил отрыв "Бостона": момент дня в НБА

Легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Лидер "Селтикс" покорил эпизодом перед большим перерывом в противостоянии с "Орландо". В зоне атаки он получил передачу Уайта, влетел в "краску" и одной рукой исполнил мощный данк, смяв Блэка.

Браун и другие довели матч до уверенной победы над "Мэджик" (128:111). "Бостон" закрепился в лидерах Восточной конференции НБА. "Орландо" остался здесь на 4-й строчке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум. Он набрал 30 пунктов, сделал 6 подборов и отдал 4 передачи. Браун добавил еще 18 очков.

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии. Выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2016.

Контракт подписал после выступлений в Летней лиге ассоциации. Проводит седьмой сезон сезон в составе "Селтикс" и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Двухкратный участник Матча всех звезд (2021, 2023).

Браун – убежденный вегетарианец. В свободное время учит испанский язык, историю и философию, а также занимается медитацией.