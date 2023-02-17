Лидер Китая выступит с "речью о мире" в годовщину вторжения РФ в Украину

О планах Си Цзиньпина сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Вчера в Риме он встретился с главным китайским дипломатом Ван И, который и рассказал о намерении лидера.

Напомним, что Китай не осудил российское вторжение в Украину и занял молчаливую позицию. Пекин открыто не поддерживал Россию, однако после февраля прошлого года усилил торговые связи с ней.

Также отметим, что главный дипломат Китая Ван I находится с визитом в Европе. Он уже посетил Францию и Италию, а сегодня примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Ван И после поездки в Европу поедет в Россию.

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