Глава Китая может приехать в Москву на следующей неделе, - Reuters
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, недавно переназначенный на беспрецедентный третий срок полномочий, планирует посетить Москву уже на следующей неделе, чтобы встреться с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, визит произойдет раньше, чем ожидалось ранее.
Как отмечает агентство, планы визита появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китая Россией.
Российское информационное агентство ТАСС сообщило 30 января, что Путин пригласил Си посетить страну весной. Wall Street Journal сообщил в прошлом месяце, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая.
Китай и Россия договорились о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, и обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.
Напомним, 10 марта Си Цзиньпина переизбрали на третий срок во главе Китайской народной республики (КНР), чего ранее не было ни с одним китайским лидером. Пост премьер-министра Китая занял Ли Цян, ставленник Си Цзиньпина.
В Белом доме заявили, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.
В октябре 2022 года 18% украинцев считали, что Китай является враждебной страной, 9% - дружественной, а 63% - нейтральной.
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