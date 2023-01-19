Блок-шот форварда "Мемфиса" перед сиреной гарантировал домашнюю победу: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

26-летний канадец совершил подвиг в финальные секунды противостояния с "Кливлендом". При счете 115:114 в пользу хозяев паркета "Кавальерс" пошли в последнюю атаку. Трехочковый баззер собирался выполнить защитник гостей Гарленда, но Брукс в отчаянном прыжке заблокировал этот бросок под сопровождение сирены.

Победа на родной арене стала для "Мемфиса" 11-ю подряд победой в регулярном чемпионате. "Гриззлес" идут на второй строчке Западной конференции НБА, имея матч в запасе по сравнению с первым "Денвером". "Кливленд" - 5-й на Востоке.

Сам Брукс провел в игре более 30 минут. За это время он успел набрать 8 очков и сделал 3 подбора. Тем временем самым результативным в матче стал его одноклубник Бэйн (25 пунктов).

Кто такой Диллон Брукс

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Орегон Дакс". Выбран "Хьюстоном" под 45-м номером драфта НБА-2017.

Сразу был обменян в "Мемфис", который заключил с легким форвардом контракт новичка. Дебютировал под эгидой ассоциации в октябре 2017-го и набрал рекордные для дебютантов из Канады 19 очков. В 2020 году подписал 3-летний контракт с "Гриззлис" на 35 млн долларов.

В составе сборной Канады завоевал "серебро" на Панамериканских играх-2015. Весной прошлого года обязался защищать цвета национальной команды минимум 3 года.