Кулеба рассказал о двух видах посредников между Украиной и РФ
О посредничестве между Украиной и Россией заявляют страны, не желающие помогать Украине противодействовать агрессии РФ. Второй тип посредников равноудаленные или равноприближенные и к Украине, и к РФ странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.
"Что касается заявлений о посредничестве. Ну мы слышим их с первых дней войны и у них обычно две природы", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, об этом говорят те страны, которые не хотят помогать Украине противодействовать агрессии РФ, прикрываясь мирным посредничеством. Это такое у них оправдание, чтобы ничего не делать. Также есть второй тип стран, а именно равноудаленные или равноприближенные и в Украину, и в РФ, которые пытаются такими заявлениями сохранять баланс.
"Но чем дальше идет война, чем больше преступлений совершает Россия, тем меньше становится это пространство для маневра на тему посредничества или нейтральности. Потому что в конце концов нужно выбирать сторону", - добавил министр.
Напомним, что король Бахрейна вызвался быть очередным посредником между Украиной и Россией.
Ранее сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Россия хочет "настроить мосты и диалог" с Украиной. Зеленский ответил, что это риторика для российской аудитории и тех государств, которые еще не изолировались от РФ.
Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия склоняет Украину к переговорам, однако выдвигает собственные захватнические условия . Потому Украина не может сесть за стол переговоров.
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