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Соло защитника "Кливленда" с эффектным данком не остановило "Лейкерс": момент дня в НБА

Кливленд, Воскресенье 26 ноября 2023 10:55
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Соло защитника "Кливленда" с эффектным данком не остановило "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Донован Митчелл набрал 22 пункта против "Лос-Анджелеса" (dknetwork.draftkings.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный защитник "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом первой четверти. Он смело пошел атаковать корзину "Лейкерс", разбросав в разные стороны Принса и Ривза. А потом проигнорировал сопротивление Дэвиса и мощно вколотил сверху.

Стараний Митчелла, однако, не хватило для итогового успеха "Кавальерс". Победу в Огайо отпраздновали "Лейкерс". Обе команды остаются в зонах плей-офф на Западе и Востоке НБА.

Самым результативным в поединке стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис с дабл-даблом. Он набрал 32 очка, сделал 13 подборов и отдал 3 передачи. Митчелл же больше всего набрал в составе "Кливленда" (22 пункта).

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец Элмсфорда (штат Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Луисвилл Кардиналс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2017 под 13-м номером.

"Наггетс" обменяли защитника в "Юту". Пять сезонов подряд отыграл в составе "джазменов". Перебрался в "Кливленд" в рамках большого обмена перед прошлым сезоном. Четырехкратный участник Матча всех звезд ассоциации (2020-2023 гг.).

В дебютный сезон Митчелл стал героем документального сериала "Новичок на подъеме". Любимый клуб – бейсбольный "Нью-Йорк Метс", где более 20 лет работал его отец.

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