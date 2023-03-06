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Нападающий "Каролины" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Рали, Понедельник 06 марта 2023 11:58
Нападающий "Каролины" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Теуво Терявяйнен наказал "Тампу-Бэй" тремя шайбами (twitter.com/Canes)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Каролины Харрикейнз" Теуво Терявяйнена лучшим исполнителем игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Финский вингер забросил три шайбы в противостоянии с "Тампой-Бэй" на домашнем льду. Еще три безответных гола оформили его партнеры по команде.

Под занавес первого периода Терявяйнен реализовал большинство "Каролины", воспользовавшись поперечной передачей от соотечественника Котканиеми. В середине второй 20-минутки герой подборки на "пятаке" завершил выпад "Харрикейнз" после перехвата. А в третьем периоде он сыграл на добивании в большинстве.

Уверенная победа позволила "Каролине" сохранить лидерство в дивизионе Метрополитен. Команда набрала 90 очков и на два пункта опережает "Нью-Джерси". "Тампа" в свою очередь уверенно чувствует себя на 3-й строчке Атлантического дивизиона.

В топ-3 звезд вечера также попали упомянутый центрфорварды "Каролины" Йеспери Котканиеми и "Вегаса" Иван Барбашев. Финн оформил гол и отдал 4 результативных передачи. Зато россиянин забросил две шайбы "Монреалю".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Каролина" – "Тампа-Бэй" – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
  • "Вегас" – "Монреаль" – 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
  • "Филадельфия" – "Детройт" – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
  • "Аризона" – "Нью-Джерси" – 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)
  • "Колорадо" – "Сиэтл" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

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