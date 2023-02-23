Лідер "Дніпра-1" під питанням на матч-відповідь Ліги конференцій

На другий поєдинок плей-офф Ліги конференцій 2022/23 проти АЕКа з Ларнаки "Дніпро-1", найімовірніше, вийде без головного бомбардира команди – Артема Довбика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коментаторська" .

25-річний форвард зазнав ушкодження перед матчем третього за рангом єврокубка. Імовірність появи українця на полі вкрай низька.

Довбик – перший голеадор "Дніпра-1" в нинішньому сезоні. Нападник провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів. Зокрема, у Лізі конференцій він оформив 5 голів за 7 поєдинків. Окрім того, Довбик у єврокубках двічі асистував партнерам по команді.

Інших чистих форвардів у заявці "Дніпра-1" немає. Тренерський штаб "спортклубівців" на чолі з Олександром Кучером, вочевидь, поставить у центр атаки когось із вінгерів – Назаренка, Пеглоу чи Гуцуляка. Останній оформив 4 м'ячі та 4 асисти в сезоні 2022/23.

Матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака відбудеться в словацькому Кошице 23 лютого. Старт поєдинку запланований на 19:45. Перша зустріч команд завершилася мінімальною перемогою кіпріотів із голом Гарсії.