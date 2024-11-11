Лидер "Динамо" выбыл из списка сборной Украины на Лигу наций
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский пропустит ноябрьские матчи национальной команды Украины в Лиге наций 2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
31-летний хавбек столичного гранда стал очередной потерей "сине-желтых". Ранее он поднялся из резервного списка, чтобы заменить травмированного Виктора Цыганкова.
Буяльский пропустит решающие поединки турнира. Вместо капитана "Динамо" тренерский штаб решил никого не вызвать. В основной перечень исполнителей наставник сборной Украины Сергей Ребров ранее перевел голкипера донецкого "Шахтера" Ризныка.
Теперь в списке "сине-желтых" осталось 24 футболиста, в том числе три вратаря. В резерве находятся защитники Сваток ("Остин") и Михайличенко ("Полесье"), дуэт "горняков" в составе Степаненко и Сикана, а также "динамовец" Кабаев. Ветеран киевлян Ярмоленко приглашения не получил.
Украина в Лиге наций 2024/25
"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Реброва уступили Албании (1:2) и Чехии (2:3).
Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Мудрик. В то же время, Крыськив, Назаренко и Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.
Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" идут последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы на повышение в классе. Для этого нужно побеждать грузин (16 ноября) и албанцев (19 ноября).
К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.
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