ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трехочковый баззер форварда "Портленда" по цене овертайма: момент дня в НБА

Хьюстон, Четверг 25 января 2024 10:51
UA EN RU
Трехочковый баззер форварда "Портленда" по цене овертайма: момент дня в НБА Фото: Джерами Грант спас "Трэйл Блэйзерс" от поражения (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Джерами Грант оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный американец стал спасителем "Трэйл Блэйзерс" в противостоянии с "Хьюстоном". При счете 121:124 в пользу "Рокетс" у орегонцев оставалось время на одну атаку, поэтому он взял инициативу на себя и выполнил идеальный бросок из-за "дуги".

Трехочковый Гранта перевел матч в овертайм. Там "Портленд" сумел дожать хозяев площадки (137:131) и прервал серию из двух поражений подряд. Впрочем, орегонская команда осталась на предпоследней строчке Западной конференции НБА.

Самым результативным в поединке стал защитник "Портленда" Анферни Симонс. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Грант же добавил в копилку "Трэйл Блэйзерс" 21 пункт.

Кто такой Джерами Грант

Уроженец Портленда, на студенческом уровне выступал за "Сиракьюз Орандж". На драфте НБА-2014 выбран "Филадельфией" под 39-м номером.

В составе "Севенти Сиксерс" провел два полных сезона. На старте кампании 2016/17 был обменян в "Оклахому", а через три года оказался в "Денвере". Провел в рядах "Наггетс" только сезон и перешел в "Детройт". К "Портленду" присоединился перед прошлым сезоном.

Олимпийский чемпион-2020 в составе сборной США. Сын бывшего универсального форварда "Вашингтона", "Портленда" и "Филадельфии" Харви Гранта.

К слову, накануне форвард "Оклахомы" Уильямс возглавил хит-парад моментов с баззером против "Портленда".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО
Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте