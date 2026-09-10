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Лед не тает даже при 2000 °C: физики впервые создали аномальную форму воды

19:12 10.09.2026 Чт
2 мин
Новое состояние вещества изменит представление о космосе
aimg Ольга Завада
(фото: Pexels)

Физики впервые подтвердили существование экзотической формы воды, которая ведет себя совсем не так, как обычный лед. Речь идет о новой фазе льда, в которой вода при экстремальных условиях приобретает аномальные свойства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике Physical Review Letters.

Как лед может быть горячим и редким одновременно?

Ученые объяснили: в обычных условиях вода при высоких температурах превращается в пар и расширяется.

Однако при колоссальном давлении это расширение становится невозможным, и вода переходит в так называемое суперионное состояние.

Это гибридная форма вещества, одновременно сочетающая свойства твердого тела и жидкости:

  • атомы кислорода остаются неподвижными и формируют прочную кристаллическую решетку, как в обычном жестком кризисе;
  • ядра гидрогена (водорода) свободно передвигаются сквозь эту решетку, ведя себя подобно частицам в жидкости.

Как проходил эксперимент?

Чтобы воссоздать условия, царящие в недрах планет-гигантов, ученые сжали микроскопические капли воды между концами сверхпрочных алмазов и параллельно разогрели лазерами.

Параметры эксперимента

Давление достигало 230 гигапаскалов (это 2,3 миллиона атмосфер - для сравнения, давление в центре Земли составляет около 360 гигапаскалов);

Температура: образцы нагревали до 2 357 °C (1 427 °C на начальных этапах переходов и до 1 977 °C при формировании основных фаз).

Структуру льда анализировали с помощью узкого пучка рентгеновского излучения.

При давлении более 200 гигапаскалов новая гексагональная форма (hcp) стала основной и стабильной, вытеснив ранее известную кубическую форму (fcc).

Ученые также зафиксировали, что новая фаза начинает переходить в суперионное состояние уже при температуре около 1427 °C.

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Почему это важно для астрономии?

Открытие имеет прямое значение для понимания строения Урана и Нептуна. Считается, что именно суперионный лед составляет значительную часть недр.

Если новая гексагональная фаза будет проводить электрический ток и будет деформироваться иначе, чем ранее известные формы льда, ученым придется просмотреть текущие модели движения вещества и электрических зарядов внутри этих планет.

Именно эти внутренние процессы отвечают за формирование асимметричных и хаотичных магнитных полей ледяных гигантов.

В настоящее время авторы исследования призывают теоретиков провести дополнительные расчеты, чтобы подробно изучить электрические и механические свойства вновь открывшейся фазы.

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