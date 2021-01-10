ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень, викликаних COVID

Автор: Даша Харченко

Особистий лікар Папи Римського Франциска, 78-річний Фабріціо Соккорсі, помер від онкологічного захворювання. До ускладнень хвороби призвела коронавірусна інфекція.

Про це повідомляє Vatican News.

Соккорсі був госпіталізований в Джемеллі з онкологічною патологією.

"Смерть настала від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Він був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих. Папа Римський обрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Раніше Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавірусу. Він наголосив, що зробивши щеплення від коронавірусу людина не тільки захищає себе, але й життя оточуючих. Крім того, Папа Франциск виступив із засудженням тих, хто літав у відпустку під час карантину. На його думку, ці люди не думали про інших у скрутний час. Також минулої неділі стало відомо, що Ватикан готується почати вакцинацію від коронавірусу найближчим часов. Ватикан навіть придбав холодильник для зберігання вакцини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Папа РимськийВатиканКоронавірус