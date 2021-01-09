Папа Римський закликав вакцинуватися від COVID-19: "Це етичний обов'язок"

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавірусу. Він наголосив, що зробивши щеплення від коронавірусу людина не тільки захищає себе, але й життя оточуючих.

Про це він сказав телеканалу Canale 5, передає Reuters.

Понтифік вважає, що з етичної точки зору вакцинуватися від коронавірусу повинен кожен.

"Це етичний обов'язок, тому що ви не тільки граєте зі своїм життям та своїм здоров'ям, але й життями інших", - сказав він.

Крім того, Франциск розповів, що наступного тижня планує й сам зробити щеплення від коронавірусу.

"Наступного тижня ми почнемо робити це (вакцинування - ред.) тут, у Ватикані, і я записався. Це потрібно зробити", - наголосив Папа Римський.

Нагадаємо, нещодавно Папа Франциск виступив із засудженням тих, хто літав у відпустку під час карантину. На його думку, ці люди не думали про інших у скрутний час.

Крім того, минулої неділі стало відомо, що Ватикан готується почати вакцинацію від коронавірусу найближчими днями. Ватикан навіть придбав холодильник для зберігання вакцини.