Личный врач Папы Римского умер от осложнений, вызванных COVID

Личный врач Папы Римского Франциска, 78-летний Фабрицио Соккорси, умер от онкологического заболевания. К осложнениям болезни привела коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает Vatican News.

Соккорси был госпитализирован в Джемелли с онкологической патологией.

"Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Он был консультантом Управления охраны здоровья и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых. Папа Римский избрал его своим личным врачом в 2015 году.

Ранее Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих. Кроме того, Папа Франциск выступил с осуждением тех, кто летал в отпуск во время карантина. По его мнению, эти люди не думали о других в трудное время. Также в минувшее воскресенье стало известно, что Ватикан готовится начать вакцинацию от коронавируса в ближайшее время. Ватикан даже приобрел холодильник для хранения вакцины.