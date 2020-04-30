Лібанова про карантин: влада вирішила просто налякати, замість того щоб пояснювати

Фото: Елла Лібанова (УНІАН)

Епідеміологи та вірусологи говорили про те, що на свіжому повітрі якраз менше поширюється цей вірус

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова заявила, що влада вирішила просто налякати, замість того щоб пояснювати ситуацію з коронавірусом в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як вона зазначила, коли людей "заганяли" додому, всі епідеміологи та вірусологи говорили про те, що на свіжому повітрі якраз менше поширюється цей вірус.

"А по-людськи не можна було з людьми поговорити і сказати: це серйозно! Не можна по десятеро збиратися на вулиці, можете збиратися по двоє. Але не ганяти тих, хто хоче пройтися з чоловіком, дружиною чи дитиною по парку - кому вони заважають?!... Чи хтось не знає, що не у всіх є дачі, що у великих містах по 5-6 осіб живуть у двокімнатних квартирах? І як вишенька на торті - відкриті церкви", - заявила вона.

За її словами, влада вирішила просто налякати, замість того, щоб пояснювати. Лібанова додала, що постійний стрес - це фактор, що найбільше пригнічує імунітет, провокує проблеми із серцем і тиском.

"Що, не можна було розраховувати на те, що в нас розумні люди? Чого ви вважаєте своїх людей бидлом?!", - заявила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на наступному тижні у середу ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня.

Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомляв, що 1 травня свою роботу зможуть відновити продуктові ринки, які були закриті в рамках карантинних заходів.