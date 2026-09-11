LFM 2026: как агробизнес проходит "шоковую терапию" и строит новую архитектуру в условиях кризиса

Излом старых систем и ИИ

Главными темами конференции стали вызовы новой реальности: от точки излома устаревших систем и управления экспортом до готовности бизнеса доверить операционку ИИ.

В этом году организаторы полностью отказались от классических панельных дискуссий и вместо них провели интенсив в формате открытого микрофона, где зал определял направление разговора.

Мероприятие открыл заместитель Министра экономики и окружающей среды Денис Башлык. Он подчеркнул, что правительство делает все возможное для поддержки агросектора в условиях дефицита средств, в частности, опираясь на опыт хранения урожая.

Несмотря на необходимость международной помощи, Украина шаг за шагом устраняет бюрократические и финансовые препятствия для запуска новых экспортных путей.

Как прошел LMF 2026 (фото: пресс-служба)

Генеральный директор CNH Industrial в Украине Николай Мазаный отметил уникальную устойчивость украинских аграриев во времена, когда понятие "завтра" стало размытым.

По его мнению, сейчас побеждает тот, кто умеет работать с хаосом и быстро адаптируется, основываясь на точном земледелии, автоматизации и работе с данными.

Экспорт под давлением и поиск "Плана Б"

Блок дискуссий открыл президент УКАБ Алекс Лисситса с презентацией о сломанных бизнес-моделях. Из-за атак на инфраструктуру и боевые действия аграрии снова предстали перед выбором: где искать средства, как строить логистику и стоит ли вообще сеять.

По итогам опроса зала и выступлений экспертов обозначили ключевые тренды:

Севооборот против маржи. Несмотря на падение цен, около 60% крупных производителей покидают озимую пшеницу в качестве предшественника под рапс. Другая часть рынка быстро переходит на масличные (подсолнечник, соя) ради быстрых денег.

Несмотря на падение цен, около 60% крупных производителей покидают озимую пшеницу в качестве предшественника под рапс. Другая часть рынка быстро переходит на масличные (подсолнечник, соя) ради быстрых денег. Требования банков. Разрыв между мировыми и внутренними ценами ставит фермеров на грань выживания. Банки готовы реструктуризировать долги и предоставлять новые кредиты, но при наличии четкого "Плана Б" для сбыта.

Разрыв между мировыми и внутренними ценами ставит фермеров на грань выживания. Банки готовы реструктуризировать долги и предоставлять новые кредиты, но при наличии четкого "Плана Б" для сбыта. Маршруты и альтернативы. Замены портам Одессы не существует. Дунай остается запасным путем, но после частичного разблокирования глубоководных портов падение грузопотока поставило его рентабельность под вопрос.

Замены портам Одессы не существует. Дунай остается запасным путем, но после частичного разблокирования глубоководных портов падение грузопотока поставило его рентабельность под вопрос. Железная дорога и логистика в ЕС. "Укрзализныця" готова возить 1,2-1,5 млн тонн агропродукции ежемесячно на запад, но европейская инфраструктура перегружена. Внутренние тарифы снижать некуда – средства нужны для восстановления поврежденных сетей.

"Укрзализныця" готова возить 1,2-1,5 млн тонн агропродукции ежемесячно на запад, но европейская инфраструктура перегружена. Внутренние тарифы снижать некуда – средства нужны для восстановления поврежденных сетей. Стратегия на длительную блокаду. Компании инвестируют в собственные склады в Европе, переходят на контейнеры и жертвуют маржой, чтобы сохранить долю на рынке ЕС (куда идет до 60% экспорта с добавленной стоимостью).

Аграрная сингулярность: как будет выглядеть предприятие в 2036 году

Гендиректор УКАБ Олег Хоменко представил прогноз, согласно которому бизнес разделится на четыре модели (Small, Smart, Scale, System). Главным преимуществом станет не банк земли, а глубина переработки.

Самые большие экосистемы (System) будут замыкать весь цикл: от собственного поля и железнодорожной тяги до переработки на этанол, генерируя более 400 долларов/га EBITDA.

Климатические изменения заставят перейти на засухоустойчивые культуры, а дефицит кадров и рост зарплат до 3500 евро вытеснят человека из рутинных операций.

Как прошел LMF 2026 (фото: пресс-служба)

ШИ в полях: пузырь или реальный инструмент

Во время панели об автоматизации топ-менеджеры агрохолдингов (HarvEast, ИМК, ТАС Агро, Галс Агро, Syngenta) разобрали практическое применение искусственного интеллекта:

Без порядка ИИ не работает. Алгоритмам требуются качественные данные. Первый шаг – это прозрачность операционной деятельности и ликвидация хаоса внутри компании.

Алгоритмам требуются качественные данные. Первый шаг – это прозрачность операционной деятельности и ликвидация хаоса внутри компании. Трансформация профессий. ИИ снимает рутину, но требует новых навыков. Механизаторы становятся инженерами с планшетами, агрономы совещаются с нейросетями, а охрану периметра берут на себя дроны с аналитикой.

ИИ снимает рутину, но требует новых навыков. Механизаторы становятся инженерами с планшетами, агрономы совещаются с нейросетями, а охрану периметра берут на себя дроны с аналитикой. Человек остается главным. Полная автономность во время войны невозможна – нужны резервные сценарии. ИИ не имеет юридического статуса для принятия критических решений.

Полная автономность во время войны невозможна – нужны резервные сценарии. ИИ не имеет юридического статуса для принятия критических решений. За что будут платить 3500 евро. Зарплаты европейского уровня в 2036 году получат те, кто способен брать ответственность за решение алгоритмов и гарантировать финансовый результат.

Цифры 2025-2026 годов и евроинтеграция как лекарство для ЕС

Оксана Боброва (Agrohub) отметила стабилизацию урожайности в первой половине 2026 года и подчеркнула: сейчас главное не просто вырастить, а заработать, вовремя собрать урожай без потерь техники и сохранить человеческий капитал из-за повышения зарплат.

В политическом блоке Александра Авраменко (УКАБ) и Тарас Качка обсудили вступление в ЕС. Главные тезисы:

Украина – это решение для ЕС. Утрачивая конкурентоспособность перед США и Китаем, Европа нуждается в украинских мощностях, биометане и масштабе.

Утрачивая конкурентоспособность перед США и Китаем, Европа нуждается в украинских мощностях, биометане и масштабе. Конкуренция и ужас. ЕС опасается украинского агросектора из-за его силы. Преодолеть это можно только прямым сотрудничеством и подтверждением высоких стандартов производства.

Как прошел LMF 2026 (фото: пресс-служба)

Кадры и будущее образования в мире алгоритмов

Елена Бойченко (Deloitte Ukraine) отметила, что более 50% СЭО понимают важность синергии человека и ИИ, но только 5% умеют это настроить. Распространение "теневого ИИ" среди работников требует срочных правил использования данных.

Заключительная дискуссия с участием представителей МОН, КШЭ, бизнеса и вузов была посвящена трансформации образования:

Смена экзаменов: будут оценивать не просто ответ, а историю взаимодействия студента с ИИ – это показывает критическое мышление.

будут оценивать не просто ответ, а историю взаимодействия студента с ИИ – это показывает критическое мышление. Запрос от бизнеса: университеты должны учить брать ответственность за решения, сгенерированные искусственным интеллектом.

университеты должны учить брать ответственность за решения, сгенерированные искусственным интеллектом. Радикальные шаги: в условиях войны и демографического кризиса содержание более 340 государственных вузов нецелесообразно. Ресурсы следует перенаправлять на ВСУ и подготовку критических специалистов (инженеров, энергетиков).

Поддержка военных и итоги

На конференции работал стенд спецподразделения БПЛА "Рокот" (2-й корпус НГУ "Хартия"). Военные собирают 485 000 грн на квадроцикл для выполнения боевых задач и эвакуации.

Событие еще раз подтвердило статус главной площадки для обмена опытом в отрасли. Организаторы выразили благодарность партнерам за поддержку и анонсировали следующую встречу – в декабре на конференции "DoAgro26".