LFM 2026: как агробизнес проходит "шоковую терапию" и строит новую архитектуру в условиях кризиса

Украинский клуб аграрного бизнеса и агентство UCABevent провели XVII международную конференцию "Эффективное управление агрокомпаниями" (LFM) 8 сентября. Ведущие эксперты отрасли обсудили неотвратимость отказа от классических бизнес-моделей в пользу инновационных.
Какие важные темы обсуждали специалисты, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз.
Главными темами конференции стали вызовы новой реальности: от точки излома устаревших систем и управления экспортом до готовности бизнеса доверить операционку ИИ.
В этом году организаторы полностью отказались от классических панельных дискуссий и вместо них провели интенсив в формате открытого микрофона, где зал определял направление разговора.
Мероприятие открыл заместитель Министра экономики и окружающей среды Денис Башлык. Он подчеркнул, что правительство делает все возможное для поддержки агросектора в условиях дефицита средств, в частности, опираясь на опыт хранения урожая.
Несмотря на необходимость международной помощи, Украина шаг за шагом устраняет бюрократические и финансовые препятствия для запуска новых экспортных путей.
Как прошел LMF 2026 (фото: пресс-служба)
Генеральный директор CNH Industrial в Украине Николай Мазаный отметил уникальную устойчивость украинских аграриев во времена, когда понятие "завтра" стало размытым.
По его мнению, сейчас побеждает тот, кто умеет работать с хаосом и быстро адаптируется, основываясь на точном земледелии, автоматизации и работе с данными.
Блок дискуссий открыл президент УКАБ Алекс Лисситса с презентацией о сломанных бизнес-моделях. Из-за атак на инфраструктуру и боевые действия аграрии снова предстали перед выбором: где искать средства, как строить логистику и стоит ли вообще сеять.
По итогам опроса зала и выступлений экспертов обозначили ключевые тренды:
Аграрная сингулярность: как будет выглядеть предприятие в 2036 году
Гендиректор УКАБ Олег Хоменко представил прогноз, согласно которому бизнес разделится на четыре модели (Small, Smart, Scale, System). Главным преимуществом станет не банк земли, а глубина переработки.
Самые большие экосистемы (System) будут замыкать весь цикл: от собственного поля и железнодорожной тяги до переработки на этанол, генерируя более 400 долларов/га EBITDA.
Климатические изменения заставят перейти на засухоустойчивые культуры, а дефицит кадров и рост зарплат до 3500 евро вытеснят человека из рутинных операций.
Как прошел LMF 2026 (фото: пресс-служба)
ШИ в полях: пузырь или реальный инструмент
Во время панели об автоматизации топ-менеджеры агрохолдингов (HarvEast, ИМК, ТАС Агро, Галс Агро, Syngenta) разобрали практическое применение искусственного интеллекта:
Цифры 2025-2026 годов и евроинтеграция как лекарство для ЕС
Оксана Боброва (Agrohub) отметила стабилизацию урожайности в первой половине 2026 года и подчеркнула: сейчас главное не просто вырастить, а заработать, вовремя собрать урожай без потерь техники и сохранить человеческий капитал из-за повышения зарплат.
В политическом блоке Александра Авраменко (УКАБ) и Тарас Качка обсудили вступление в ЕС. Главные тезисы:
Как прошел LMF 2026 (фото: пресс-служба)
Кадры и будущее образования в мире алгоритмов
Елена Бойченко (Deloitte Ukraine) отметила, что более 50% СЭО понимают важность синергии человека и ИИ, но только 5% умеют это настроить. Распространение "теневого ИИ" среди работников требует срочных правил использования данных.
Заключительная дискуссия с участием представителей МОН, КШЭ, бизнеса и вузов была посвящена трансформации образования:
На конференции работал стенд спецподразделения БПЛА "Рокот" (2-й корпус НГУ "Хартия"). Военные собирают 485 000 грн на квадроцикл для выполнения боевых задач и эвакуации.
Событие еще раз подтвердило статус главной площадки для обмена опытом в отрасли. Организаторы выразили благодарность партнерам за поддержку и анонсировали следующую встречу – в декабре на конференции "DoAgro26".
Раньше мы рассказывали, почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват.