Лейбористи підтримають дострокові вибори у Великобританії

Лейбористська партія, яка є головною опозицією в британському парламенті, погодилася підтримати проведення дострокових виборів у Великобританії, після того, як було узгоджено рішення про відстрочення виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє BBC.

Як заявив лідер лейбористів Джеремі Корбін, партія готова підтримати проведення дострокових виборів, так як більше немає загрози Brexit без угоди.

"Ми почули від ЄС, що продовження виходу країни з ЄС до 31 січня було підтверджено, так що наша умова про те, щоб виключити варіант Brexit без угоди, було виконано. Тепер ми запустимо найамбітнішу і радикальну передвиборчу кампанію для справжніх змін, які тільки бачила наша країна", - сказав Корбін.

Зазначимо, лейбористи мають в Палаті громад британського парламенту 245 крісел і є найбільшою опозицією уряду.

Нагадаємо, в понеділок британський парламент провалив голосування за проведення дострокових виборів 12 грудня. У вівторок прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує повторно винесе на голосування короткий законопроект про дострокові вибори, який можна буде затвердити більшістю голосів.

Також РБК-Україна писало, що представники британської опозиції запропонували уряду Великобританії змінити дату проведення виборів з 12 на 11 грудня.