Lexus представил обновленный седан ES: названные цены и характеристики

Компания Lexus для премьеры вторично обновленного седана Lexus ES снова выбрала китайский автосалон – на этот раз в Гуанчжоу. Такая преданность взаимна, ведь около половины всех авто данной модели продается в Китае, где седан уже разошелся тиражом более миллиона экземпляров.

Обновленный Lexus ES сохранил форму матричных фар, но они получили новое наполнение с двухсекционными ходовыми огнями. Кроме того, вместо логотипа на корме появилась большая надпись "Lexus".

Интерьер обновлен во вкусах "молодых китайских покупателей", поэтому в нем появился увеличенный центральный экран медиасистемы: теперь 14 дюймов вместо 8,0 или 12,3 дюйма на дорестайленговой модели. Также появились три рукоятки, две из которых отвечают за климат-контроль, а дефлекторы вентиляции переехали еще ниже. Селектор трансмиссии сменил форму, но остался на старом месте.

В Китае у седана Lexus ES осталось только две версии. Базовый ES 200 приводится в движение 2,0-литровым атмосферным мотором M20A-FKS на 173 л.с., которому ассистирует вариатор Direct Shift. Гибрид Lexus ES 300h по-прежнему оснащают атмосферной "четверкой" на 2,5 литра (178 л.с., 221 Нм) и электромотором (120 л.с., 202 Нм). Совокупная мощность системы – 218 л.с. Обновленные седаны Lexus ES уже можно заказать в Китае по цене от 41500 до 67700 долларов. Для сравнения, в Украине цены на модель начинаются от 51000 долларов.