Левіна екстрадували в Україну

У понеділок, 16 березня, відбулася екстрадиція підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна в Україну. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, джерело стверджує, що літак з підозрюваним уже прилетів в Україну.

"Екстрадиція Левіна відбулася, літак з ним прилетів в Україну", - сказав співрозмовник агентства.

Також він зазначив, що найближчим часом підозрюваний буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Левіна повинні екстрадувати в Україну в понеділок, 16 березня. Джерело агентства відзначало, що "приліт планується у понеділок, якщо нічого не зірветься". Також повідомлялося, що після прильоту український суд повинен обрати Левіну протягом 48 годин запобіжний захід.

Так, співробітники правоохоронних органів Болгарії затримали Левіна 24 січня 2020 року. З початку року в Україні активізувалися слідчі дії у справі про вбивство Гандзюк, десятки обшуків були проведені в Херсонській області, в тому числі, у фігурантів справи. 11 березня Апеляційний суд Бургаса підтвердив рішення першої інстанції про видачу підозрюваного в організації вбивства активістки Україні.

Офіс генерального прокурора запевняє, що екстрадиція Олексія Левіна з Болгарії повинна прискорити розслідування справи про вбивство Гандзюк.

Раніше також стало відомо, що співучасників нападу на Гандзюк переведуть до Києва. Йдеться про п'ятьох виконавців злочину, які відбувають покарання згідно з вироком Покровського райсуду Дніпропетровської області.