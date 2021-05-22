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Левандовський побив рекорд Мюллера за кількістю голів за сезон в Бундеслізі

Автор: Ігор Литвиненко

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський побив рекорд легендарного німця Герда Мюллера за кількістю голів за сезон в Бундеслізі. В останньому турі чемпіонату Німеччини поляк забив 41-й гол у сезоні, а його "Баварія" перемогла "Аугсбург" - 5: 2.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Левандовському вдалося забити на 90-й хвилині зустрічі з "Аугсбургом". Таким чином він зміг побити рекорд Мюллера, який був встановлений ще в сезоні 1971/72. Тоді німець, який також виступав за "Баварію", зміг забити 40 голів за сезон.

Також Левандовський четвертий раз поспіль став найкращим бомбардиром Бундесліги, що також є рекордом. На його рахунку 41 гол в 29 матчах. У найближчого переслідувача Андре Сілви з "Айнтрахта" 28 голів.

Відзначимо, за підсумками сезону чемпіоном стала "Баварія". У топ-4 і право на участь в Лізі чемпіонів також потрапили "Лейпциг", "Боруссія" Дортмунд і "Вольфсбург". Також в єврокубки потрапили "Айнтрахт", "Байєр" і "Уніон". Вилетіли з Бундесліги "Шальке" і "Вердер", "Кельн" зіграє в плей-офф за право залишитися в елітному дивізіоні Німеччини.

Нагадаємо, минулого тижня дортмундська "Боруссія" розгромила "Лейпциг" у фіналі Кубка Німеччини.

Також РБК-Україна сьогодні писало, що в Іспанії "Атлетико" в останньому турі зберегло перший рядок і стало чемпіоном Ла-Ліги.

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