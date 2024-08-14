ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цыганков пропустит старт чемпионата Испании: что произошло

Севилья, Среда 14 августа 2024 15:59
UA EN RU
Цыганков пропустит старт чемпионата Испании: что произошло Фото: Виктор Цыганков (в центре) заболел перед началом сезона (x.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку "Жироны" на первый тур испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

26-летний украинец не поможет "красно-белым" в противостоянии с севильским "Бетисом". Матч запланирован на четверг, 15 августа.

Цыганков не попал в список Мичела на поединок против "гелиополитов". Он подхватил вирус. Из-за болезни "Жирона" также потеряла нападающего Ману Вальехо и вингера Валери Фернандеса.

Цыганков пропустил всю предсезонную подготовку команды из-за травмы, полученной на Евро-2024. В последний раз украинский вингер выходил на поле еще в матче национальной команды против сборной Румынии в середине июня.

В прошлом сезоне Цыганков был одним из лидеров "Жироны". Он провел 30 поединков в Ла Лиге, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Команда Мичела сенсационно финишировала на 3-й строчке Примеры и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

К слову, накануне "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Испании
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия