Цыганков пропустит старт чемпионата Испании: что произошло

Звезда сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку "Жироны" на первый тур испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба .

26-летний украинец не поможет "красно-белым" в противостоянии с севильским "Бетисом". Матч запланирован на четверг, 15 августа.

Цыганков не попал в список Мичела на поединок против "гелиополитов". Он подхватил вирус. Из-за болезни "Жирона" также потеряла нападающего Ману Вальехо и вингера Валери Фернандеса.

Цыганков пропустил всю предсезонную подготовку команды из-за травмы, полученной на Евро-2024. В последний раз украинский вингер выходил на поле еще в матче национальной команды против сборной Румынии в середине июня.

В прошлом сезоне Цыганков был одним из лидеров "Жироны". Он провел 30 поединков в Ла Лиге, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Команда Мичела сенсационно финишировала на 3-й строчке Примеры и завоевала путевку в Лигу чемпионов.