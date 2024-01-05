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Летят с южного направления: войска РФ запустили по Украине "Шахеды"

Пятница 05 января 2024 06:24
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Летят с южного направления: войска РФ запустили по Украине "Шахеды" Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" с южного направления сегодня ночью, 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили несколько групп со стороны временно оккупированной части Херсонской области. Беспилотники двигались через Днепропетровскую и Кировоградскую область северным курсом.

Также одна из групп двигаются северным курсом через Черкасскую область. Кроме того, несколько дронов замечено в Одесской области, которые движутся в сторону Винницкой области.

Комбинированные удары россиян по Украине

Напомним, вчера, 4 января, российские войска выпустили несколько ракет по территории Украины. В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также вчера вечером россияне выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлялась в ряде южных и центральных областей.

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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