ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Летят с двух направлений: войска РФ запустили по Украине "Шахеды"

Пятница 09 февраля 2024 00:45
UA EN RU
Летят с двух направлений: войска РФ запустили по Украине "Шахеды" Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Известно, что вражеские дроны летят с двух направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что первая группа дронов-камикадзе влетела в воздушное пространство Харьковской области со стороны Белгородской области РФ, сообщали об угрозе для Чугуева, беспилотники движутся западным курсом.

Вторая группа дронов-камикадзе зафиксирована на юге Николаевской и Херсонской областей, их запуск, предварительно, осуществлялся с территории временно оккупированного Крыма.

Ночная атака РФ 8 февраля

В ночь с 7 на 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед". В разных регионах работали силы и средства противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки противника.

Позже ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где продолжалась работа противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы были и в Николаеве.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пострадавших нет.

В Николаеве в результате атаки "Шахедами" было попадание в частном секторе и произошло возгорание, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Также без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Вторжение России в Украину
NEWS
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить