Літні майданчики кафе та магазини в ТРЦ: що і як запрацює з 11 травня

Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але запровадив певні послаблення. Які послаблення запровадив уряд, розібралося РБК-Україна.

Так, уряд постановив дозволити:

відвідування парків та скверів, зон відпочинку, лісопарків та прибережних зон;

індивідуальні спортивні заняття на вулиці та навчально-тренувальні збори спортсменів у засобах захисту та з дотриманням санітарних вимог;

роботу підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;

роботу магазині у ТРЦ, при цьому робота самих ТРЦ заборонена до 22 травня;

обслуговування відвідувачів на літніх майданчиках закладів громадського харчування з дотриманням дистанції у щонайменше 1,5 м та за умови розміщення не більше 2 відвідувачів за одним столом, не рахуючи дітей до 14 років;

діяльність закладів громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

діяльність музеїв та історико-культурних заповідників без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;

роботу підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань;

здійснення журналістами та іншими працівниками ЗМІ телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності на вулиці та в приміщеннях;

здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях;

проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах репетицій, тренувань та інших заходів;

діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

Зазначимо, що уряд зобов'язав персонал закладів громадського харчування, магазинів та інших установ використовувати засоби захисту рук, очей та обличчя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін опублікував постанову про продовження дії карантинних обмежень в Україні. При цьому уряд вніс певні послаблення, які почнуть діяти з 11 травня.