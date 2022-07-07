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"Літнє загострення": Кислиця розповів про чергову провокацію Росії в Радбезі ООН

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Нью-Йорк, Четвер 07 липня 2022 06:56
"Літнє загострення": Кислиця розповів про чергову провокацію Росії в Радбезі ООН Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Артур Родивилов

Росія готує чергову провокацію для дискредитації Української держави і скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поговорити про нібито "неонацизм" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника в ООН Сергія Кислиці.

Неформальну зустріч під назвою:" Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні" росіяни хочуть провести 11 липня.

"Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, за масштабами руйнувань українських міст, що перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії РФ", - написав Кислиця.

Нагадаємо, в червні Росію на засіданні Радбезу ООН звинуватили в насильстві в Україні, тоді російський представник Василь Небензя скандально покинув його.

Водночас Кислиця закликав цивілізований світ спільними зусиллями покласти кінець російському фашизму. Інакше війна Росії не зупиниться в Україні.

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