Летели ракеты и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время атаки РФ

Для нового удара Россия использовала:

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

94 ударных дрона типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

На этот раз вражеские цели летели по направлениям: ВОТ АР Крым, Курск, Миллерово, Орел (РФ) и Донецк - ВОТ.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделения РЭБ и беспилотных систем,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили ПС ВСУ.

Также указано, что произошло попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, известно, что одна ракета не достигла своей цели.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо!" - призывают украинские защитники.