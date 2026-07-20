Летели ракеты и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время атаки РФ

Минувшей ночью Россия атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами, ударными дронами, баражирующими боеприпасами и дронами-имитаторами. ПВО смогла обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Для нового удара Россия использовала:
На этот раз вражеские цели летели по направлениям: ВОТ АР Крым, Курск, Миллерово, Орел (РФ) и Донецк - ВОТ.
К отражению воздушного нападения противника были привлечены:
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили ПС ВСУ.
Также указано, что произошло попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, известно, что одна ракета не достигла своей цели.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо!" - призывают украинские защитники.
Как сообщало ранее РБК-Украина, ночью 20 июля Москву массово атаковали дроны.
Также мы писали, что количество пострадавших в Запорожье после удара КАБ резко возросло.
Кроме того, стало известно, что российские СМИ практически не показали россиянам удары ВСУ по Wildberries.