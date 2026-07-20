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Летели ракеты и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время атаки РФ

08:27 20.07.2026 Пн
2 мин
ПС ВСУ обратились к украинцам с важным предупреждением
aimg Юлия Капитонова
Фото: Воздушная атака врага продолжается и сейчас (mil.in.ua)

Минувшей ночью Россия атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами, ударными дронами, баражирующими боеприпасами и дронами-имитаторами. ПВО смогла обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Для нового удара Россия использовала:

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 94 ударных дрона типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

На этот раз вражеские цели летели по направлениям: ВОТ АР Крым, Курск, Миллерово, Орел (РФ) и Донецк - ВОТ.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили ПС ВСУ.

Также указано, что произошло попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, известно, что одна ракета не достигла своей цели.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо!" - призывают украинские защитники.

Как сообщало ранее РБК-Украина, ночью 20 июля Москву массово атаковали дроны.

Также мы писали, что количество пострадавших в Запорожье после удара КАБ резко возросло.

Кроме того, стало известно, что российские СМИ практически не показали россиянам удары ВСУ по Wildberries.

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