Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 22 июля Россия атаковала Украину 4 ракетами и 216 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских дрона на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты "Искандер-М" и 12 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве - вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, ночью 22 июля российские захватчики атаковали дронами Киевскую область.
В Бучанском районе пострадали пять мирных жителей, среди них - трое детей. Они получили острую реакцию на стресс.
Всего в результате атаки врага повреждены пять частных домов.