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Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:05 22.07.2026 Ср
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 207 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 22 июля Россия атаковала Украину 4 ракетами и 216 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • 1 баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым;
  • 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над ТОТ АР Крым;
  • 216 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских дрона на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты "Искандер-М" и 12 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве - вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрел Киевщины 22 июля

Напомним, ночью 22 июля российские захватчики атаковали дронами Киевскую область.

В Бучанском районе пострадали пять мирных жителей, среди них - трое детей. Они получили острую реакцию на стресс.

Всего в результате атаки врага повреждены пять частных домов.

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