Летели более 300 дронов: сколько целей уничтожила ПВО во время ночной атаки РФ

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Прошлой ночью противник применил 310 ударных БпЛА, в том числе:
Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Шаталового, Миллерового, Приморско-Ахтарского (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона обезвредила 272 вражеских беспилотника.
Также зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 19 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще в 15 местах.
Более 20 ударных беспилотников до сих пор остаются в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Ровно, Тернопольщина и Днепр оказались под новым ударом России.
Также мы писали, что большая часть Ковеля осталась без света после удара врага по инфраструктуре.