RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Летели более 300 дронов: сколько целей уничтожила ПВО во время ночной атаки РФ

08:26 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО успешно отразила новое нападение РФ (Getty Images)

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем атаковала Россия

Прошлой ночью противник применил 310 ударных БпЛА, в том числе:

  • дроны типа Shahed (81 из них - реактивные);
  • беспилотники "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".


Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Шаталового, Миллерового, Приморско-Ахтарского (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона обезвредила 272 вражеских беспилотника.

Также зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 19 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще в 15 местах.

Более 20 ударных беспилотников до сих пор остаются в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВойна России против УкраиныАтака дронов