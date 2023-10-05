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Летели парами. Игнат раскрыл особенности сегодняшней атаки "шахедов"

Кропивницкий, Четверг 05 октября 2023 11:14
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Летели парами. Игнат раскрыл особенности сегодняшней атаки "шахедов" Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне во время сегодняшней атаки дронов не меняли тактику. "Шахеды" запускали группами, а дроны летели парами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"К сожалению, типичные ночи у нас, типичные удары. "Шахеды" летят фактически из тех же локаций откуда запускают их. Это Чауда, Приморско-Ахтарск. Сегодня же, как и в предыдущий раз, была Чауда", - сказал он.

Спикер отметил, что всего россияне запустили 29 беспилотников. Дроны распределились фактически на 15 групп.

"Можно представить, что по одному-двум они двигались. В частности, они двигались в сторону Николаевской области, Очакова, дальше пошли на север. Ну и возле Кропивницкого крутились и собственно уничтожались противовоздушной обороной по этому направлению", - добавил Игнат.

По его словам, вражеские дроны-камикадзе уничтожались авиацией, мобильными огневыми группами, а также зенитно-ракетными подразделениями.

Сегодняшняя атака на Украину

В ночь на 5 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 29 "шахедов", силы ПВО сбили 24 из них.

Беспилотники сбивали в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. В регионах слышали взрывы из-за работы ПВО.

В Кировоградской области есть попадание в объект инфраструктуры. В результате атаки вспыхнул пожар. По состоянию на 9:30 огонь еще не ликвидировали.

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