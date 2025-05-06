RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Летели на Москву: россияне пожаловались на атаку дронов

Иллюстративное фото: под Москвой сбили дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России сегодня, 6 мая, зафиксировали неизвестные беспилотники. Они якобы летели в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Как пишут в сети, дроны сбили в небе над городом Ногинск, который находится в 70 километрах на восток от Москвы. При этом Telegram-каналы опубликовали видео со сбитым беспилотником. 
 

На фоне этого аэропорты Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временное ограничение на вылет и посадку. 

При этом позже мэр Москвы раскрыл более подробные детали инцидента. 

"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - коротко написал он. 

О последствиях такой атаки информации пока нет. 

Ночная атака дронов

Напомним, сегодня, 6 мая, ночью Россию также атаковали неизвестные беспилотники. В частности, ПВО работала в Москве и Подмосковье.

Российское Министерство обороны, как обычно, отчиталось о сбитии десятков дронов в Брянской, Воронежской, Московской и других областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПВОАтака дронов