Летели на Москву: россияне пожаловались на атаку дронов

Как пишут в сети, дроны сбили в небе над городом Ногинск, который находится в 70 километрах на восток от Москвы. При этом Telegram-каналы опубликовали видео со сбитым беспилотником.



На фоне этого аэропорты Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временное ограничение на вылет и посадку.

При этом позже мэр Москвы раскрыл более подробные детали инцидента.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - коротко написал он.

О последствиях такой атаки информации пока нет.