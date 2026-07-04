Летели дроны и ракеты, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

Этой ночью враг атаковал Украину:

одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым;

одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря;

86 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел - РФ, Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.



"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.