Летели дроны и баллистика, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

Враг атаковал 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" (по Киевщине и Полтавщине) из Брянской, Курской обл. и 189 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 177 целей - 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 174 вражеских беспилотника на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.