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Летели дроны и баллистика, почти 30 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:09 26.07.2026 Вс
1 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели дроны и баллистика, почти 30 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 110 вражеских целей (Getty Images)
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В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой, баллистикой и 136 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • 1 управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 7 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", районы пуска - Брянская, Курская, Воронежская обл. РФ;
  • 136 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское, ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 июля, российские военные ударили баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксированы попадания в трех районах столицы.

Вечером 24 июля президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела Украины. Он может произойти в течение 48 часов.

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