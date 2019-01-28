Льотчики ООС провели тренування над Азовським морем

Військові отримали оцінку "готові до виконання завдань за призначенням"

Летчики Операции объединенных сил провели тренировку над Азовским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, тренировка была проведена в соответствии с приказом командующего ООС Сергея Наева.

"Была проведена проверка (тренировка) очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил ВС Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС", - сказано в сообщении.

Так, летчики отработали ряд задач, в частности, подразделения осуществили практическое наведение на морские цели врага.

Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время.

"Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 24 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла украинскую резолюцию по Азову. Резолюцию поддержали 103 голосами.

Как писало РБК-Украина ранее, украинская делегация на дебатах в ПАСЕ призвала ввести "Азовский пакет санкций" против России и ее граждан, причастных к захвату украинских суден и моряков в Керченском проливе 25 ноября.

Добавим также, ранее глава государства Петр Порошенко во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках участия в заседании Всемирного экономического форума в Давосе обсудили обострение ситуации в акватории Черного и Азовского морей.