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Летальная пневмония и проблемная ангина. Почему самолечение ставит под угрозу антибиотики

Украина, Вторник 01 октября 2024 15:47
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Летальная пневмония и проблемная ангина. Почему самолечение ставит под угрозу антибиотики Фото: 3 из 10 случаев пневмонии могут завершаться летально (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Часто люди сами себе назначают антибиотики даже при обычном ОРВИ. Но против вирусов антибиотики не действуют: их назначают только при бактериальных инфекциях. Необоснованный прием таких лекарств может существенно навредить организму и даже социуму.

Чем вреден неконтролируемый прием антибиотиков и при каких болезнях их точно не следует принимать, в комментарии РБК-Украина объяснили в Центре общественного здоровья.

Содержание:

Чем грозит прием антибиотиков, когда они не нужны

Если принимать антибиотики нерационально и избыточно, может возникнуть ряд таких нежелательных явлений:

  • распространение антимикробной резистентности, что приводит к снижению эффективности антимикробных препаратов при лечении и профилактике инфекционных заболеваний;
  • побочные реакции на антимикробные препараты;
  • нарушение нормальной микрофлоры человека, тяжелые болезни, связанные с Clostridium difficile.

"Первый пункт считается наиболее угрожающим, потому что является угрозой не только отдельному человеку, а в целом общественному здоровью, всему населению. Эффективность и действенность антимикробных препаратов уменьшается из-за распространения микроорганизмов, в которых сформировалась антимикробная резистентность", – говорят в Центре. общественного здоровья.

Антимикробная резистентность – это свойство микроорганизма быть нечувствительным к действию определенного противомикробного препарата.

"Когда такие микроорганизмы вызывают заболевание, стандартные методы лечения становятся неэффективными и обычные болезни уже представляют угрозу жизни. Микроорганизмы естественно обладают мощной способностью выживать и адаптироваться, а свои приобретенные механизмы адаптации передавать следующим поколениям и быстро распространять", – обращают внимание эксперты.

Летальная пневмония и проблемная ангина. Почему самолечение ставит под угрозу антибиотикиФото: Неконтолированное употребление антибиотиков приводит к целому ряду негативных последствий (Getty Images)

В том числе микроорганизмы очень быстро учатся противодействовать антимикробным препаратам. Когда антимикробный препарат был подобран неверно, несоблюден режим приема лекарств, дозировка, длительность лечения – микроорганизмы не уничтожаются, а пользуются возможностью адаптироваться и противодействовать гораздо эффективнее.

Если устойчивый к некоторым антибиотикам микроорганизм вызывает болезнь, то ее сложнее и дороже лечить. Если болезнь вызывает бактерия, устойчивая ко всем антибиотикам, вылечить такую болезнь может быть невозможно. Чтобы в дальнейшем иметь средства эффективно бороться с болезнетворными микроорганизмами – должны сохранить действенными антимикробные препараты.

Что будет, если антибиотики перестанут действовать

В будущем, если антибиотики перестанут действовать, это чревато серьезными последствиями, добавляют в ЦОС. Как изменится мир, если антибиотики перестанут действовать?

  • 3 из 10 случаев пневмонии будут завершаться летально. Сейчас пневмония эффективно лечится;
  • Пять из 1000 женщин будут умирать после родов;
  • Менее 25% больных туберкулезом имеют шанс вылечиться. Сейчас лечение туберкулеза – это сложный, но возможный процесс, спасающий тысячи жизней;
  • Ангина, ушная инфекция, бытовые раны будут иметь тяжелые последствия во многих случаях. Сейчас эти болезни быстро и легко лечатся почти без последствий;
  • Значительное снижение эффективности лечения онкопатологии приведет к еще большей смертности от онкологии;
  • Развитие инфекционных осложнений от хирургических вмешательств. Опасно будет проводить простые операции, сложные операции почти никто не будет рисковать делать;
  • Заболевания, передающиеся половым путем, заметно сократят продолжительность жизни;
  • Сокращение производства в сфере сельского хозяйства – распространение голода, стоимости и доступности пищи и соответствующих страшных последствий на глобальном уровне.

Летальная пневмония и проблемная ангина. Почему самолечение ставит под угрозу антибиотикиФото: В будущем, если антибиотики перестанут действовать, это чревато очень серьезными последствиями для социума и здоровья отдельного человека (Getty Images)

Когда не нужно принимать антимикробное лекарство

Когда причина обнаруженной или подозреваемой болезни не обусловлена микроорганизмами. Кроме того, следует учесть следующее:

Антимикробные препараты – общее название лекарственных средств, которые используют для профилактики и лечения инфекционных болезней у людей, животных и растений.

Такими лекарственными средствами являются:

  • антибактериальные (антибиотики) – против бактерий;
  • противовирусные – против вирусов;
  • антифунгальные (противогрибковые) – против грибов;
  • антигелминтные (противоразитарные) – против паразитов;
  • антипротозойные – против простейших.

"Несмотря на объединение антибиотиков, противовирусных противогрибковых, антипротозойных и антигелминтных препаратов под общим названием антимикробных препаратов – их лечебные эффекты и применение не тождественно! Каждая группа препаратов была разработана и исследована для борьбы с определенным типом микроорганизмов (вирусы, бактерии), простейшие и паразиты), вызывающие инфекционные болезни человека", – предостерегают в ЦОС.

Механизм действия антимикробных препаратов предполагает влияние лекарства на определенную особенность строения микроорганизма. Хорошо продуманные антимикробные препараты, имеющиеся на полках аптек, действуют на определенную уникальную "слабость-мишень" определенного микроорганизма.

Мудро подобранная "мишень" – это естественная особенность строения. присущая определенному микроорганизму и отсутствует у человека. В таком случае лекарство избирательно атакует "мишень" болезнетворного микроорганизма, оказывая минимальное влияние на человека.

"Различные типы микроорганизмов между собой сильно отличаются, а потому имеют разные уникальные "мишени". Да, антибиотик не поможет при борьбе с вирусом, а противогрибковый – против паразитов и так далее. Это знают врачи и обязательно учитывают при назначении лечения", – подчеркивают врачи.

Напомним, согласно новому глобальному исследованию, супербактерии, устойчивые к лекарствам, могут убить более 39 миллионов человек к 2050 году, причем наиболее уязвимы пожилые люди.

Также мы писали, как получить электронный рецепт на антибиотики.

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