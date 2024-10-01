Летальная пневмония и проблемная ангина. Почему самолечение ставит под угрозу антибиотики
Часто люди сами себе назначают антибиотики даже при обычном ОРВИ. Но против вирусов антибиотики не действуют: их назначают только при бактериальных инфекциях. Необоснованный прием таких лекарств может существенно навредить организму и даже социуму.
Чем вреден неконтролируемый прием антибиотиков и при каких болезнях их точно не следует принимать, в комментарии РБК-Украина объяснили в Центре общественного здоровья.
Содержание:
- Чем грозит прием антибиотиков, когда они не нужны
- Что будет, если антибиотики перестанут действовать
- Когда не нужно принимать антимикробные лекарства
Чем грозит прием антибиотиков, когда они не нужны
Если принимать антибиотики нерационально и избыточно, может возникнуть ряд таких нежелательных явлений:
- распространение антимикробной резистентности, что приводит к снижению эффективности антимикробных препаратов при лечении и профилактике инфекционных заболеваний;
- побочные реакции на антимикробные препараты;
- нарушение нормальной микрофлоры человека, тяжелые болезни, связанные с Clostridium difficile.
"Первый пункт считается наиболее угрожающим, потому что является угрозой не только отдельному человеку, а в целом общественному здоровью, всему населению. Эффективность и действенность антимикробных препаратов уменьшается из-за распространения микроорганизмов, в которых сформировалась антимикробная резистентность", – говорят в Центре. общественного здоровья.
Антимикробная резистентность – это свойство микроорганизма быть нечувствительным к действию определенного противомикробного препарата.
"Когда такие микроорганизмы вызывают заболевание, стандартные методы лечения становятся неэффективными и обычные болезни уже представляют угрозу жизни. Микроорганизмы естественно обладают мощной способностью выживать и адаптироваться, а свои приобретенные механизмы адаптации передавать следующим поколениям и быстро распространять", – обращают внимание эксперты.
Фото: Неконтолированное употребление антибиотиков приводит к целому ряду негативных последствий (Getty Images)
В том числе микроорганизмы очень быстро учатся противодействовать антимикробным препаратам. Когда антимикробный препарат был подобран неверно, несоблюден режим приема лекарств, дозировка, длительность лечения – микроорганизмы не уничтожаются, а пользуются возможностью адаптироваться и противодействовать гораздо эффективнее.
Если устойчивый к некоторым антибиотикам микроорганизм вызывает болезнь, то ее сложнее и дороже лечить. Если болезнь вызывает бактерия, устойчивая ко всем антибиотикам, вылечить такую болезнь может быть невозможно. Чтобы в дальнейшем иметь средства эффективно бороться с болезнетворными микроорганизмами – должны сохранить действенными антимикробные препараты.
Что будет, если антибиотики перестанут действовать
В будущем, если антибиотики перестанут действовать, это чревато серьезными последствиями, добавляют в ЦОС. Как изменится мир, если антибиотики перестанут действовать?
- 3 из 10 случаев пневмонии будут завершаться летально. Сейчас пневмония эффективно лечится;
- Пять из 1000 женщин будут умирать после родов;
- Менее 25% больных туберкулезом имеют шанс вылечиться. Сейчас лечение туберкулеза – это сложный, но возможный процесс, спасающий тысячи жизней;
- Ангина, ушная инфекция, бытовые раны будут иметь тяжелые последствия во многих случаях. Сейчас эти болезни быстро и легко лечатся почти без последствий;
- Значительное снижение эффективности лечения онкопатологии приведет к еще большей смертности от онкологии;
- Развитие инфекционных осложнений от хирургических вмешательств. Опасно будет проводить простые операции, сложные операции почти никто не будет рисковать делать;
- Заболевания, передающиеся половым путем, заметно сократят продолжительность жизни;
- Сокращение производства в сфере сельского хозяйства – распространение голода, стоимости и доступности пищи и соответствующих страшных последствий на глобальном уровне.
Фото: В будущем, если антибиотики перестанут действовать, это чревато очень серьезными последствиями для социума и здоровья отдельного человека (Getty Images)
Когда не нужно принимать антимикробное лекарство
Когда причина обнаруженной или подозреваемой болезни не обусловлена микроорганизмами. Кроме того, следует учесть следующее:
Антимикробные препараты – общее название лекарственных средств, которые используют для профилактики и лечения инфекционных болезней у людей, животных и растений.
Такими лекарственными средствами являются:
- антибактериальные (антибиотики) – против бактерий;
- противовирусные – против вирусов;
- антифунгальные (противогрибковые) – против грибов;
- антигелминтные (противоразитарные) – против паразитов;
- антипротозойные – против простейших.
"Несмотря на объединение антибиотиков, противовирусных противогрибковых, антипротозойных и антигелминтных препаратов под общим названием антимикробных препаратов – их лечебные эффекты и применение не тождественно! Каждая группа препаратов была разработана и исследована для борьбы с определенным типом микроорганизмов (вирусы, бактерии), простейшие и паразиты), вызывающие инфекционные болезни человека", – предостерегают в ЦОС.
Механизм действия антимикробных препаратов предполагает влияние лекарства на определенную особенность строения микроорганизма. Хорошо продуманные антимикробные препараты, имеющиеся на полках аптек, действуют на определенную уникальную "слабость-мишень" определенного микроорганизма.
Мудро подобранная "мишень" – это естественная особенность строения. присущая определенному микроорганизму и отсутствует у человека. В таком случае лекарство избирательно атакует "мишень" болезнетворного микроорганизма, оказывая минимальное влияние на человека.
"Различные типы микроорганизмов между собой сильно отличаются, а потому имеют разные уникальные "мишени". Да, антибиотик не поможет при борьбе с вирусом, а противогрибковый – против паразитов и так далее. Это знают врачи и обязательно учитывают при назначении лечения", – подчеркивают врачи.
Напомним, согласно новому глобальному исследованию, супербактерии, устойчивые к лекарствам, могут убить более 39 миллионов человек к 2050 году, причем наиболее уязвимы пожилые люди.
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