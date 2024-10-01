Летальна пневмонія та проблемна ангіна. Чому самолікування ставить під загрозу антибіотики

Часто люди самі собі призначають антибіотики навіть при звичайному ГРВІ. Але проти вірусів антибіотики не діють: їх призначають тільки при бактеріальних інфекціях. Необґрунтований прийом таких ліків може суттєво нашкодити організму і навіть соціуму.

Чим шкідливий неконтрольований прийом антибіотиків і при яких хворобах їх точно не варто приймати, в коментарі РБК-Україна пояснили у Центрі громадського здоров'я.

Зміст:

Чим загрожує прийом антибіотиків, коли вони непотрібні

Якщо приймати антибіотики нераціонально і надлишково, може виникнути ціла низка таких небажаних явищ:

поширення антимікробної резистентності, що призводить до зниження ефективності антимікробних препаратів при лікуванні та профілактиці інфекційних хвороб;

побічні реакції на антимікробні препарати;

порушення нормальної мікрофлори людини, тяжкі хвороби пов'язані з Clostridium difficile.

"Перший пункт вважається найбільш загрозливим, тому що є загрозою не лише окремій людині, а в цілому громадському здоров'ю, усьому населеню. Ефективність та дієвість антимікробних препаратів зменшується через поширення мікроорганізмів у яких сформувалась антимікробна резистентність", – кажуть РБК-Україна в Центрі громадського здоров'я.

Антимікробна резистентність – це властивість мікроорганізму бути нечутливим до дії певного протимікробного препарату.

"Коли такі мікроорганізми спричинюють захворювання, стандартні методи лікування стають неефективними і звичайні хвороби вже становлять загрозу для життя. Мікроорганізми природньо мають потужну здатність виживати та адаптуватися, а свої набуті механізми адаптації передавати наступним поколінням та швидко поширювати", – звертають увагу експерти.

Фото: Неконтольоване вживання антибіотиків призводить до цілої низки негативних наслідків (Getty Images)

В тому числі мікроорганізми дуже швидко вчаться протидіяти антимікробним препаратам. Коли антимікробний препарат був підібранний невірно, недотримано режим прийому ліків, дозування, тривалість лікування - мікроорганізми не знищуються, а користуються можливістю, щоб адаптуватися і протидіяти набагато ефективніше.

Якщо стійкий до деяких антибіотиків мікроорганізм викликає хворобу, її складніше та дорожче лікувати. Якщо хворобу викликає бактерія, яка є стійкою до всіх антибіотиків, вилікувати таку хворобу може бути неможливо. Щоб надалі мати засоби ефективно боротися з хвороботворними мікроорганізмами – маємо зберегти дієвими антимікробні препарати.

Що буде, якщо антибіотики перестануть діяти

В майбутньому, якщо антибіотики перестануть діяти, це загрожує дуже серйозними наслідками, додають у ЦГЗ. Як зміниться світ, якщо антибіотики перестануть діяти?

3 з 10 випадків пневмонії завершуватимуться летально. Зараз пневмонія ефективно лікується;

випадків пневмонії завершуватимуться летально. Зараз пневмонія ефективно лікується; П 'ять з 1000 жінок помиратимуть після пологів;

помиратимуть після пологів; Менше 25% хворих на туберкульоз мають шанс вилікуватися. Зараз лікування туберкульозу – це складний, але можливий процес, що рятує тисячі життів;

хворих на туберкульоз мають шанс вилікуватися. Зараз лікування туберкульозу – це складний, але можливий процес, що рятує тисячі життів; Ангіна, вушна інфекція, побутові рани матимуть тяжкі наслідки в багатьох випадках. Зараз ці хвороби швидко та легко лікуються майже без наслідків;

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– призведе до ще більшої смертності від онкології; Розвиток інфекційних ускладнень від хірургічних утручань . Небезпечно буде проводити прості операції, складні операції майже ніхто не буде ризикувати робити;

. Небезпечно буде проводити прості операції, складні операції майже ніхто не буде ризикувати робити; Захворювання, що передаються статевим шляхом , помітно скоротять тривалість життя;

, помітно скоротять тривалість життя; Скорочення виробництва в сфері сільського господарства – поширення голоду, вартості та доступності їжі та відповідних страшних наслідків на глобальному рівні.

Фото: В майбутньому, якщо антибіотики перестануть діяти, це загрожує дуже серйозними наслідками для соціуму та здоров'я окремої людини (Getty Images)

Коли не треба приймати антимікробні ліки

Коли причина виявленої або підозрюваної хвороби не зумовлена мікроорганізмами. Окрім того, варто врахувати наступне:

Антимікробні препарати – це загальна назва лікарських засобів, які використовують для профілактики й лікування інфекційних хвороб у людей, тварин і рослин.

Такими лікарськими засобами є:

антибактеріальні (антибіотики) – проти бактерій;

– проти бактерій; противірусні – проти вірусів;

– проти вірусів; антифунгальні (протигрибкові) – проти грибів;

– проти грибів; антигелмінтні (протипаразитарні) - проти паразитів;

- проти паразитів; антипротозойні – проти найпростіших.

"Не зважаючи на об’єднання антибіотиків, противірусних протигрибкових, антипротозойних та антигелмінтних препаратів під загальною назвою антимікробних препаратів – їх лікувальні ефекти та застосування не тотожне! Кожна група препаратів була розроблена та досліджена для боротьби з певним визначеним типом мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби, найпростіші та паразити), що спричиняють інфекційні хвороби людини", – застерігають у ЦГЗ.

Механізм дії антимікробних препаратів передбачає вплив ліків на певну особливість будови мікроорганізма. Добре продумані антимікробні препарати, що є на полицях аптек, діють на певну унікальну "слабкість-мішень" певного мікроорганізму.

Мудро підібрана "мішень" – це природня особливість будови, що притаманна певному мікроорганізму та відсутня у людину. В такому випадку ліки вибірково атакують "мішень" хвороботворного мікроорганізму завдаючи мінімального впливу на людину.

"Різні типи мікроорганізмів між собою сильно відрізняються, а тому мають різні унікальні "мішені". Так, антибіотик не допоможе при боротьбі з вірусом, а протигрибковий – проти паразитів тощо. Це знають лікарі та обов’язково враховують при призначенні лікування", – підкреслюють лікарі.