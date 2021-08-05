Літали в окупований Крим: суд заарештував 13 російських літаків

Досудовим розслідуванням було встановлено неодноразове порушення посадовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси до окупованого Криму, порядку в'їзду та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди українським інтересам.

"У період з 2019 року і по теперішній час, в порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus, для переправлення осіб через держкордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків в / з окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що Україна вважає здійснення перельотів іноземними компаніями на територію півострова порушенням норм міжнародного права, які підривають суверенітет країни і порушують законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден.

У відомстві додали, що регулярні авіаперевезення в окупований Крим здійснюють 37 російських авіакомпаній.