Леся Никитюк задает тренды: как стильно носить меховой палантин этой зимой

Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, как обычный зимний аксессуар - меховой палантин - может стать главным акцентом образа. На новых фото ведущая демонстрирует несколько способов стилизации, сочетая элегантность и современный шик.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Цветовая гамма и стиль
Леся выбрала жакет-платье в самом модном оттенке - Butter Yellow, который гармонично контрастирует с глубоким кофейным оттенком искусственного меха на палантине. Это сочетание выглядит дорого и свежо на фоне зимнего пейзажа, подчеркивает легкость и игривость образа телеведущей.
Отметим, что пастельные оттенки остаются одним из ключевых трендов сезона, а контрастные аксессуары придают стилю завершенность и характер.
Меховой палантин в таком цвете легко становится универсальным элементом гардероба, способным обновить даже самый простой аутфит.
Многофункциональность аксессуара
Леся демонстрирует разные способы ношения палантина, что делает его не только стильным, но и практичным:
Стиль с юмором
Леся Никитюк не ограничивается классическими сочетаниями: на одном из фото она позирует с гигантской банкой соленых огурцов и маленькой шапкой Санты, напоминая подписчикам, что настоящий стиль - это не только наряды, но и уверенность и хорошее настроение.
Такой подход делает образ телеведущей более жизненным и близким к реальной жизни, придавая легкость и позитив в зимние дни.
Такой аксессуар подходит не только к платьям, но и классическому пальто, кожаной куртке или объемному свитеру.
Палантин придает фактурности зимнему гардеробу, делает образ более дорогим и завершенным, а также открывает простор для экспериментов с цветами и текстурами.
Меховой палантин - один из самых универсальных аксессуаров сезона, способный стать главным акцентом образа и при этом оставаться функциональным.
Секрет успеха Леси Никитюк - в сочетании модных трендов и ее традиционного юмора: даже простые элементы гардероба могут выглядеть стильно, если их носить с уверенностью.
