Поруч з готелями: поблизу курортного міста в Туреччині спалахнули лісові пожежі
Поблизу курортного міста Мармарис в Туреччині спалахнули лісові пожежі. Поруч знаходяться туристичні поселення і готелі.
Про це пише "Анадолу".
На місці працюють пожежники. Причина виникнення загоряння поки невідома. Також задіяні шість вертольотів.
"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармаріса прибережної провінції, в лісових масивах недалеко від готелів і селищ виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.
Через вітер, вогонь швидко поширюється. Вітер також ускладнює гасіння пожежі.
"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює напрямок", - сказав губернатор провінції, додавши, що для надання допомоги прибуло багато підкріплень з довколишніх районів.
Повідомлень про жертви від пожеж не надходило.
Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021
Раніше в Греції лісова пожежа досягла руїн стародавнього міста Мікени, туристів евакуювали.