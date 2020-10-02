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Лісові пожежі: Шмигаль полетів у Луганську область

Луганська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 08:14
Лісові пожежі: Шмигаль полетів у Луганську область
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів у Луганську область, де горить ліс. Він планує оцінити масштаб пожеж.

Про це посадовець написав на своєму Telegram-каналі.

Також він разом з іншими посадовцями скоординує процес подолання наслідків пожеж.

"Вилітаємо у Луганську область. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінемо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які загрожують безпеці 31 населеного пункту.

Як писало РБК-Україна, за останніми даними, жертвами масштабних пожеж у Луганській області стали вже понад 10 людей.

Додамо, слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, серед них обстріл з боку бойовиків та підпал.

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Новини України Надзвичайні події пожежаДенис Шмигаль
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