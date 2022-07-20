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Спека до +35, короткочасні дощі та грози: якою буде погода завтра

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Київ, Середа 20 липня 2022 14:10
Спека до +35, короткочасні дощі та грози: якою буде погода завтра Фото: завтра в Україні очікується спека до +35 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 21 липня, в Україні прогнозується мінлива хмарність і дощі. При цьому температура повітря прогріється до +35 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, на Лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі, на решті території буде без опадів.

Вітер північно-західний, швидкість якого сягатиме 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +10 +15 градусів, а на Закарпатті та в південній частині +14 +19. Вдень температура повітря підніметься до + 22 +27, на північному сході країни до +18 +23 градусів.

При цьому в західних і південних областях температура підніметься до +25 +30 градусів, а на Закарпатті до +35 градусів.

Спека до +35, короткочасні дощі та грози: якою буде погода завтра

Нагадаємо, сьогодні в Україні без опадів, лише у північних і північно-східних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

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