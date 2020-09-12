Лісові пожежі в американському Орегоні знищили тисячі будинків, десятки загиблих

Американський штат Орегон став епіцентром масштабних лісових пожеж, що вирують на заході США. Вогонь на відкритих територіях тримав у стані евакуації півмільйона осіб.

Про це пише агентство Reuters.

Як зазначається, пожежі знищили тисячі будинків протягом декількох днів, зробивши Орегон останнім епіцентром великого спалаху лісових пожеж, що охопив захід Сполучених Штатів, жертвами якого стали щонайменше 25 людей.

В Орегоні на цьому тижні загинуло щонайменше п'ять осіб. Губернатор Кейт Браун попередила, що кількість загиблих може бути значно вище, і заявила в п'ятницю, що десятки людей зникли безвісти.

В Управлінні штату з надзвичайних ситуацій повідомили, що аварійні команди, які обшукують випалені руїни маленьких міст, готуються зіткнутися з можливими "масовими інцидентами зі смертельним результатом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 жертв пожеж в Каліфорнії.

Крім цього, були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у США.

Також РБК-Україна писало, що пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.