Leopard для Украины. Производитель назвал сроки подготовки танков, если Германия согласится

"У нас еще есть 22 машины Leopard 2, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину. У нас осталось около 88 машин Leopard 1. Но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, поскольку расходы составляют несколько сотен миллионов евро. Rheinmetall не может финансировать это заранее", 0 отметил Паппергер.

Он добавил, что подготовка к отправке займет около года, поскольку танки не только перекрашиваются, но и полностью переоборудуются для использования на войне.

"Их полностью разбирают и восстанавливают. Это значит, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставки будут продолжаться до начала следующего года", - сказал глава Rheinmetall.

По словам Паппергера, танки Leopard важны в наступательных операциях. С этой техникой военные могут прорвать оборону врага и закончить долгую позиционную борьбу. С Leopard войска могут продвигаться на десятки километров в день.

Напомним, Германия до этого времени не соглашалась на передачу Украине танков Leopard. Однако некоторые СМИ сообщают, что на следующей неделе Берлин, вероятно, объявит положительное решение по поставкам.

В то же время в правительстве призывают разрешить другим странам поставлять Украине Leopard.

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