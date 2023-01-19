Leopard для Украины означают больше безопасности в Европе, - министр обороны Польши

Передача танков Leopard Украине будет означать больше безопасности для самой Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"Давление имеет смысл. У нас хорошее настроение", - говорится в заявлении.
Блащак отметил, что завтра состоится встреча министров обороны на "Рамштайне". Там у него будет личная встреча с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.
"Leopard для Украины означает больше безопасности в Европе", - добавил Блащак.
Напомним, что решение о передаче танков имеет решающее значение для Украины из-за вероятности повторного наступления России. Польша может передать Leopard украинским воинам, не дождавшись решения Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ожидают решения страны, которая имеет на них права.
РБК-Украина сообщало, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, однако при одном условии.
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