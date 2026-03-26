Ленинградскую область атакуют дроны, на прицеле и Москва: под ударом промзона НПЗ

Известно, что в Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ - местные власти подтвердили инцидент. Речь идет то губернаторе региона Александре Дрозденко.

Также в сети пишут, что в Выборге, что также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО. В сети публикуют фото - на них небо в регионе РФ - красное, очевидно, из-за атаки беспилотников.

Насчет Москвы, о налете дронов в сторону российской столицы писал ее мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков". - появлялись подобные сообщения в его Telegram.