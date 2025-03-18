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В Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28: экипаж не выжил

Иллюстративное фото: в России разбился вертолет Ми-28 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Ленинградской области (Россия) потерпел крушение вертолет Ми-28. Все члены экипажа погибли.

Об этом сказано в сообщении Министерства обороны РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российского ведомства, вертолет Ми-28 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью.

Фото: вертолет Ми-28 разбился в России (росСМИ)

"Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб", - добавили в Минобороны РФ. 

Там также уточнили, что полет проходил без боекомплекта. На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Также туда направляется комиссия Воздушно-космических сил РФ. 

Напомним, в октябре прошлого года в Якутии разбился легкий многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус". На борту самолета находились 5 человек, из них 3 (члена) экипажа, 2 пассажира. Один из пассажиров погиб.

При этом в декабре 2024 года российская противовоздушная оборона подбила пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". Ему запретили садиться на территории РФ, поэтому пилоты были вынуждены лететь в сторону Казахстана.

Самолет разбился возле казахстанского города Актау. На нем обнаружили следы повреждений в результате работы российской ПВО.

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