В Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28: экипаж не выжил

Напомним, в октябре прошлого года в Якутии разбился легкий многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус". На борту самолета находились 5 человек, из них 3 (члена) экипажа, 2 пассажира. Один из пассажиров погиб.

При этом в декабре 2024 года российская противовоздушная оборона подбила пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". Ему запретили садиться на территории РФ, поэтому пилоты были вынуждены лететь в сторону Казахстана.

Самолет разбился возле казахстанского города Актау. На нем обнаружили следы повреждений в результате работы российской ПВО.

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