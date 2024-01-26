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В Ленинградской области прогремел взрыв, заметили дым (видео)

Фото: в Ленинградской области раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел в Ленинградской области сегодня, 26 января. После этого заметили столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Взрыв раздался в городе Выборг Ленинградской области. В сети публикуют видео, на котором виден белый дым.

 

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Также не сообщается о других обстоятельствах инцидентах.

Город Выборг находится примерно в 45 километрах от границы с Финляндией. Расстояние до Санкт-Петербурга составляет около 140 км.

скриншот google.com/maps

Атака на нефтяной терминал

Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

По цели точно отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Издание Bloomberg писало, что после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Как сообщали источники РБК-Украина, Россия вынуждена была перекидывать свою ПВО с фронта после атаки на терминал "Усть-Луга Ойл".

 

 

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