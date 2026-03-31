Ленинградская область 7 дней подряд под атакой дронов: под ударом вновь порт Усть-Луга

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу было слышно над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Известно, что около 20 бесплотников было сбито над Усть-Лугой.

Позже губернатор Ленинградской области сообщил, что в отражение вражеского налета продолжается.

Ранее была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области: в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Также было предупреждение о возможном понижении скорости мобильного интернета.