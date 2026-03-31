Ленинградская область 7 дней подряд под атакой дронов: под ударом вновь порт Усть-Луга

05:04 31.03.2026 Вт
2 мин
На фоне предыдущих ударов по порту тление не прекращается
Российский порт Усть-Луга атакован третий раз за месяц в ночь на 31 марта, что еще раз наносит удар по энергоресурсу страны-аргрессора.

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу было слышно над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Известно, что около 20 бесплотников было сбито над Усть-Лугой.

Позже губернатор Ленинградской области сообщил, что в отражение вражеского налета продолжается.

Ранее была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области: в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Также было предупреждение о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Удары по порту ранее

Напомним, 29 марта беспилотники в очередной раз атаковали Ленинградскую область России. В результате возник пожар в порту "Усть-Луга".

Впервые удар по порту пришелся на 25 марта. Тогда на территории порта "Усть-Луга" вспыхнул "пожар" после атаки дронов.

Стоит отметить, что порт "Усть-Луга" - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.

