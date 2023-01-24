"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием

Западные партнеры с 24 февраля передают Украине довольно большое количество военной техники и боеприпасов. Украинский ВПК благодаря этому пополнился как советской техникой со складов стран Восточной Европы, так и образцами современного вооружения.

Немалая часть техники, которой пользуются ВСУ, досталась им в качестве трофеев от российских захватчиков. Сотни танков, БМП, образцы артиллерии, грузовики – то, чем хотели наступать на Украину, сегодня идет в ход против российской армии.

Россия за 11 месяцев большой войны с Украиной потеряла более 8 тысяч единиц различной техники. Одни уничтоженные и захваченные танки обошлись российскому ВПК в 6 миллиардов долларов, по данным аналитиков нидерландского сайта Oryx.

Официальных данных по захваченным танкам противника, разумеется, нет. Но, как следует из оценок Oryx, россияне "потеряли" более 500 танков. Среди них как советские образцы Т-64, Т-72, Т-80 и их модернизации, так и, например, относительно новый Т-90 "Прорыв". Помимо тяжелой брони, оккупанты "оставили" ВСУ более 100 единиц артиллерии, свыше 580 БМП, 250 БТР, сотни грузовиков, 93 станции связи и даже несколько десятков дронов.

Трофеи

ВСУ для контрнаступления нужны танки. Речь идет не о десятках, а о сотнях единиц высокотехнологичной, современной "брони", которая создаст необходимый перевес против советских аналогов. Кремлю нечего противопоставить немецкому Leopard-2 или американскому Abrams, на поставки которых рассчитывает Украина. Пока же превосходство РФ в количестве танков – у оккупантов тысячи единиц бронетехники. Однако за 11 месяцев большой войны сотни из них успели "переметнуться" на украинскую сторону.

"Нас спрашивают, помогает ли НАТО с вооружением? Зачем, зачем, если вот – сс*куны бросают свою технику! Вот это лучшее вооружение – отжатая техника. Их же оружием будем их гатить", – говорит на видео украинский военный, снимая очередной трофей – танк с буквой V на передней части.

Для украинских военных российские трофеи – это знакомая техника, для нее не нужно какого-то специального технического обеспечения и обучения, говорит эксперт украинского милитарного центра Юрий Збанацкий.

"Россияне используют в основном те же типы танков, что и ВСУ в различных модификациях (Т-72Б/Б3, Т-80Б/БВМ и т.д.). Поэтому очевидно, что "затрофеенные" машины являются очень уместным пополнением нашего танкового парка. Нехватка брони откладывает наше дальнейшее наступление на юге. Российские "поставки" наряду с поставками из стран Восточной Европы и Африки позволяют продержаться до анонсированного массового подхода танков западного производства", – сказал Збанацкий в комментарии РБК-Украина.

Захваченный российский танк (фото: Getty Images)

Как бы иронично это не звучало, Россия в рамках вынужденного "ленд-лиза" передала нам "брони" больше, чем любая другая страна. Танк сложно увезти, он тяжелый и не достаточно маневренный, особенно, если речь идет о советских образцах. Поэтому российские оккупанты чаще всего просто бросали их и отходили, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

"Если более легкие колесные машины, их можно развернуть, подтолкнуть, вытолкнуть, используя эту технику, убежать в обратном направлении, то с танками посложнее. Они громоздкие, более неповоротливые, требуют обслуживания, плюс топлива часто у этой техники нет, а с логистикой у россиян всегда были сложности. Поэтому техника оставалась, они ее бросали намного чаще и больше", – отметил Селезнев.

Но есть и определенные сложности в использовании танков. Не ко всем образцам у украинского ВПК есть детали. Кроме того, попадаются боевые единицы с неизвестными приборами, о чем говорит глава Центра трофейного и перспективного вооружения Александр Заруба.

"Среди трофейных образцов российской техники встречаются и такие, где установлены прицелы и другие электронные приборы, которые нам неизвестны, которые мы изучаем. Они могут быть и российского, и иностранного производства. Их использование происходит после освоения. Эти образцы можно переоборудовать или можно использовать не с таким потенциалом, то есть некоторые функции не использовать для ведения огня", – отметил Заруба.

Захвачення БМП на Николаевском направлении (фото: ТГ-канал "Nexta")

Российский "ленд-лиз" неравномерен и зависит от наступлений ВСУ. Именно поэтому самое большее количество танков и легкой "брони" украинские военные захватили, когда атаковали. Харьковское направление стало самым "урожайным", говорит военный эксперт Роман Свитан.

"Основной "поставщик" – это был Изюм. Изюмский котел, они там убегали, все бросали, прыгали на ЗИЛы, Уралы, на то, что ехало", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Говорить о пользе танков не приходится – эта "броня" нужна украинским военным для наступления. И советско-российские образцы захваченных танков служат хорошим подкреплением для украинских сил.

Кроме танков, Вооруженные силы "трофеят" артиллерию. Несмотря на постоянное наращивание количества западных САУ и артсистем натовского калибра, украинским Вооруженным силам удается подкрепить их вражескими образцами.

По данным аналитиков Oryx, одной самоходной артиллерии ВСУ отняли у россиян более 100 единиц. Это неплохой результат, учитывая, что при отступлении врагу легче забрать с собой артиллерию, чем тот же танк.

Трофейная САУ "Гвоздика" (фото: Getty Images)

Как и в случае с "броней", советская артиллерия лучше знакома украинским военным, чем западная. Главным образом, из-за боеприпасов – их потенциально легче достать. Помимо этого, у оккупантов артсистем больше в разы, на поле боя они показывают высокую интенсивность стрельбы. Некоторые западные аналоги не рассчитаны на высокую частоту выстрелов. Для уравновешивания сил украинские силы обороны отвечают захватчикам теми же залпами.

"PzH 2000 или М109 не рассчитаны на такую интенсивность работы. Следовательно, системы советского производства еще определенное время будут играть заметную роль. Трофейные "Гвоздики", "Акации", "Мста" позволяют частично компенсировать дефицит артсистем к моменту насыщения парка артиллерии западными системами и перехода на калибр 155 мм", – говорит Збанацкий.

Кроме того, с начала полномасштабного наступления ВСУ лишили захватчиков нескольких комплексов радиоэлектронной борьбы. В этом случае трофейная техника нужна не для использования, а скорее для изучения. Подобные образцы помогают произвести так называемое "противоядие".

"Тут же вопрос не в том, чтобы ее использовать для наших нужд. У нее есть тактико-технические данные, есть определенные моменты, связанные со связью, это очень важно для того, чтобы потом противостоять такого рода "подаркам", – говорит Свитан.

В сентябре, к примеру, стало известно, что украинские военные уничтожили станцию РЭБ "Москва-1". В свое время она обошлась россиянам в 57 миллионов долларов. Эта же участь постигла и контрбатарейный радар "Зоопарк-М1". Его подбили в Херсонской области, ориентировочная стоимость – около 15 миллионов долларов. По словам экспертов, обычно такие ценные виды вооружения уничтожаются при отходе, чтобы врагу не достались уникальные комплектующие, но россияне не успели утилизировать эти образцы. Попадая в руки украинским военным, техника тщательно изучается.

"Мы изучаем, чтобы осваивать новейшие технологии, используемые в их образцах. Мы их изучаем и передаем производителям, которые есть в Украине для того, чтобы их использовать для нашего оружия. Или для того, чтобы противодействовать таким российским образцам, и чтобы производить схожие, аналогичные и предпочтительные по характеристикам образцы", – добавил Александр Заруба из Центра трофейной техники.

РЛС "Зоопарк-1" (фото: InformNapalm)

Некоторые редкие и дорогие виды вооружения противника уничтожаются даже без попытки их захватить. К таким относятся огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек". Обычно россияне их располагают в своем же тылу, нанося большой вред как военным, так и мирному населению. Тот же "Солнцепек" бьет по противнику термобарическим снарядами – выпускаемая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под давлением, создавая температуру в 3 тысячи градусов. Захватывать "Солнцепеки" нет смысла – у ВСУ нет подходящих снарядов для этих систем.

"По "Солнцепеку" отрабатывает авиация, либо контрбатарейная борьба. Но точная. Он очень виден, понятно, что это он, даже на больших дальностях можно определить, их вылавливают. Они стреляют термобарическими зарядами, это довольно опасная вещь, в первую очередь она попадает под уничтожение", – отметил Свитан.

Украинский военный возле ТОС "Солнцепек" (фото: Getty Images)

Работа с вооружением

Оценить, была ли техника отбита в бою, либо же оставлена противником, сложно и случаи индивидуальны. Очевидно, что выгоднее "трофеить" то вооружение, которое бросили – так больше шансов, что его не нужно или почти не нужно чинить. Безусловно, целой техники от россиян достается меньше, чем поломанной.

"В любом случае это техника – она рабочая, в дальнейшем она работает на интересы украинской армии. Я бы не стал разделять, это неважно, брошена она была противником, оставлена в ходе боевых столкновений или же потеряна – это в любом случае наши трофеи", – отметил Селезнев.

Вынужденный "ленд-лиз" нанес России внушительный ущерб, заставляя ее снимать со складов все, что еще может стрелять и наступать. По оценкам экспертов, россияне перешли от использования стандартной техники к полному спектру вооружений – к примеру, от новых Т-90 до Т-62, чей номер соответствует году производства.

Захваченный танк (фото: Facebook-страница Дмитрия Путяты)

Для обеспечения армии, которую в Кремле собираются наращивать, ВПК РФ необходимо больше вооружения. Поэтому российские эмиссары продолжают договариваться о поставках оружия с ситуативными союзниками. К примеру, с Ираном, чьи беспилотники по частям находятся в Центре трофейной техники в качестве экспозиций.

Украинские военные же быстро набираются опыта в полномасштабном сражении и находят все новые способы захвата вражеского оружия. "То, что буквально сейчас показывают в ТГ-каналах – это как с помощью дрона операторы подобрали с поля боя переносную радиостанцию. Просто подобрали дроном с помощью манипулятора и унесли с поля боя. Необычный метод. В результате – слушали их переговоры несколько суток", – рассказывает Заруба.

Большое количество оставленной техники, по мнению экспертов, свидетельствует о нескольких важных моментах – общая боевая неподготовленность, отсутствие мотивации "держаться" на позициях, проблемы с логистикой и элементарный непрофессионализм россиян.

"Мало иметь высокоточную, эффективную технику. Еще необходимо иметь обученный, подготовленный, профессиональный персонал, который будет обслуживать эту технику. Если оператор или механик-водитель не профессионалы, то потерять эту технику проще простого и уровень профессионализма российской оккупационной армии оставляет желать лучшего", – добавил Селезнев.

Однако недооценивать противника не стоит. Несмотря на большие потери, у россиян все еще много вооружения. В отличие от западных стран, не рассчитывающих на войну подобных масштабов, россияне десятилетиями копили у себя на складах боеприпасы, танки, артиллерию и прочее. Кроме того, судя по ряду факторов, Россия не намерена останавливаться и уже сейчас пробует встать на "военные рельсы".

"С точки зрения количества, наличия техники новых поколений они имеют определенные достижения. И у них этой техники больше, чем у нас. Поэтому мы говорим о том, что техника от стран-партнеров нам необходима для будущей победы", – добавил Заруба.

Учитывая то, что война рискует затянуться, западные союзники Украины должны не только не останавливаться в своих поставках вооружения, а и наращивать темпы и количество этого самого вооружения. Эскадрон современных танков Leopard не поможет против тысячи пусть старых, но рабочих Т-72. А это значит, что и сухопутной, и в дальнейшем и авиатехники украинским военным необходимо гораздо в больших количествах.