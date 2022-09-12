RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ленд-ліз" від росіян: прикордонники показали знайдену зброю у Харківській області

Фото: прикордонники показали знайдену зброю у Харківській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові, які деокуповали частину Харківської області, показали кинуту російську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держприкордонслужби України.

"Рухаємось до кордону із російським "ленд-лізом", - йдеться у повідомленні.

Прикордонникам та іншим українським військовим вдалося виявити чимало зброї та боєприпасів в ході деокупації Харківської області.

"Тепер ці трофеї працюватимуть на нас", - додали прикордонники.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів майже всю Харківську область.

За даними ISW, українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні